Galatasaray maçına kritik atama: VAR hakemi belli oldu

Galatasaray maçına kritik atama: VAR hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı maça kritik atama: VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın bu akşam Samsunspor ile oynayacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

Sarı kırmızılı takımın maçına kritik bir atama yapıldı.

2024/11/07/hbgs.jpgRAMS Park'ta bu akşam saat 20.00'de başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Anıl Usta yapacak.

VAR'A ONUR ÖZÜTOPRAK ATANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçın VAR hakemini de belirledi.

Son Dakika | TFF'den Galatasaray'ı çıldırtan Yasin Kol kararıSon Dakika | TFF'den Galatasaray'ı çıldırtan Yasin Kol kararı

Yapılan açıklamaya göre zorlu karşılaşmada VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak.

Müsabakada AVAR görevini ise Süleyman Özay üstlenecek.

Süper Lig'de 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ve 33 puanla lider olan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde bulunuyor.

14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Spor
Son Dakika | Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Gruplar belli oldu
Türkiye Kupası'nda derbi eşleşmesi: Erken final
Bahis operasyonu sonrası ligler karıştı! Kaç takım küme düşecek?
Bahis operasyonu sonrası ligler karıştı! Kaç takım küme düşecek?
Ahmet Çakar 2 gün önce isyan etmişti: Derbide kırmızı kart bahsi neden açılmadı
Ahmet Çakar 2 gün önce isyan etmişti: Derbide kırmızı kart bahsi neden açılmadı