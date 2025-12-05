Galatasaray maçına kritik atama: VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın bu akşam Samsunspor ile oynayacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

Sarı kırmızılı takımın maçına kritik bir atama yapıldı.

RAMS Park'ta bu akşam saat 20.00'de başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Anıl Usta yapacak.

VAR'A ONUR ÖZÜTOPRAK ATANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçın VAR hakemini de belirledi.

Yapılan açıklamaya göre zorlu karşılaşmada VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak.

Müsabakada AVAR görevini ise Süleyman Özay üstlenecek.

Süper Lig'de 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ve 33 puanla lider olan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde bulunuyor.

14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada.