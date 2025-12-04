Son Dakika | TFF'den Galatasaray'ı çıldırtan Yasin Kol kararı

Fenerbahçe – Galatasaray derbisindeki yönetimiyle Sarı Kırmızılı camianın büyük tepkisini çeken hakem Yasin Kol hakkında TFF kararını verdi. Galatasaray'ı çıldırtan karar.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Sarı - Kırmızılıların İbrahim Hacıosmanoğlu'na şikayet ettiği Yasin Kol'la ilgili TFF kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 15. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Derbideki kararlarıyla Galatasaray cephesinin sert tepkisini çeken Yasin Kol’un yeni görevi belli oldu.

Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde verdiği kararlarla gündeme oturan Yasin Kol, özellikle Sarı - Kırmızılı taraftarların hedefi olmuştu. Galatasaray cephesi, hakemin yönetiminin maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savunmuştu. Dursun Özbek ve yönetimi Riva'ya giderek İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol'un düdüğünü astırmasını talep etmişti.

SÜPER LİG MAÇINA ATANDI

TFF’nin açıkladığı listeye göre Yasin Kol, Süper Lig’in 15. haftasında Eyüpspor - Kayserispor karşılaşmasında düdük çalacak. Karar sonrası Sarı Kırmızılı camiadan TFF'ye büyük tepki geldi. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde TFF'nin kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yapacağı ifade edildi.

Federasyonun duyurusuyla birlikte diğer maçlarda görev alacak hakemler de netleşti.

İŞTE SÜPER LİG'DE 15. HAFANIN HAKEMLERİ:

5 ARALIK CUMA

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 ARALIK CUMARTESİ

14.30 ikas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 ARALIK PAZAR

14.30 Gençlerbirliği - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

