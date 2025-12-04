Son Dakika | TFF'den Galatasaray'ı çıldırtan Yasin Kol kararı
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Sarı - Kırmızılıların İbrahim Hacıosmanoğlu'na şikayet ettiği Yasin Kol'la ilgili TFF kararını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 15. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Derbideki kararlarıyla Galatasaray cephesinin sert tepkisini çeken Yasin Kol’un yeni görevi belli oldu.
Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde verdiği kararlarla gündeme oturan Yasin Kol, özellikle Sarı - Kırmızılı taraftarların hedefi olmuştu. Galatasaray cephesi, hakemin yönetiminin maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savunmuştu. Dursun Özbek ve yönetimi Riva'ya giderek İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol'un düdüğünü astırmasını talep etmişti.
SÜPER LİG MAÇINA ATANDI
TFF’nin açıkladığı listeye göre Yasin Kol, Süper Lig’in 15. haftasında Eyüpspor - Kayserispor karşılaşmasında düdük çalacak. Karar sonrası Sarı Kırmızılı camiadan TFF'ye büyük tepki geldi. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde TFF'nin kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yapacağı ifade edildi.
Federasyonun duyurusuyla birlikte diğer maçlarda görev alacak hakemler de netleşti.
İŞTE SÜPER LİG'DE 15. HAFANIN HAKEMLERİ:
5 ARALIK CUMA
20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 ARALIK CUMARTESİ
14.30 ikas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
17.00 Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 RAMS Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 ARALIK PAZAR
14.30 Gençlerbirliği - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır