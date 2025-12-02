TFF'de kritik toplantı bitti: Dursun Özbek'in isteği Hacıosmanoğlu'nu şaşkına çevirdi

TFF'de kritik toplantı bitti: Dursun Özbek'in isteği Hacıosmanoğlu'nu şaşkına çevirdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Riva'da gerçekleşen TFF - Dursun Özbek zirvesi sona erdi. Galatasaray yönetiminin Yasin Kol talebi Hacıosmanoğlu'nu şaşırttı. İste detaylar...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası tansiyon düşmüyor. Hakem Yasin Kol'un yönetiminden rahatsızlık duyan Galatasaray yönetimi soluğu Riva'da aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşen Dursun Özbek taleplerini tek tek iletti.

Fenerbahçe derbisindeki yönetiminden şikayetçi olan Galatasaray, hakem Yasin Kol’un bir daha maçlarına atanmasını istemedi.

Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na videolu bir sunum gerçekleştirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva’da bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede gündem, Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol oldu.

Mustafa Denizli: Fenerbahçe gerçekten iyi değilMustafa Denizli: Fenerbahçe gerçekten iyi değil

VİDEOLU ŞİKAYET

Galatasaray yönetimi, derbideki tartışmalı kararları içeren 10 dakikalık bir video hazırlayarak TFF Başkanı’na sundu. Sarı - Kırmızılılar, hakemin yönetiminden ciddi şekilde rahatsız olduklarını dile getirdi.

"OPERASYON YAPILDI"

Galatasaray cephesi, Fenerbahçe derbisinde kendilerine “operasyon yapıldığını” düşündüklerini belirtti. Bu nedenle Yasin Kol’un bir daha Galatasaray maçına atanmaması ve hakemliğinin sona erdirilmesi talebinde bulundu. Dursun Özbek'in Yasin Kol için düdük asma talebi karşısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun şaşkınlığını gizleyemediği ve bu görüşe katılmadığını ilettiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

