Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası tansiyon düşmüyor. Hakem Yasin Kol'un yönetiminden rahatsızlık duyan Galatasaray yönetimi soluğu Riva'da aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşen Dursun Özbek taleplerini tek tek iletti.

Fenerbahçe derbisindeki yönetiminden şikayetçi olan Galatasaray, hakem Yasin Kol’un bir daha maçlarına atanmasını istemedi.

Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na videolu bir sunum gerçekleştirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva’da bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede gündem, Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol oldu.

VİDEOLU ŞİKAYET

Galatasaray yönetimi, derbideki tartışmalı kararları içeren 10 dakikalık bir video hazırlayarak TFF Başkanı’na sundu. Sarı - Kırmızılılar, hakemin yönetiminden ciddi şekilde rahatsız olduklarını dile getirdi.

"OPERASYON YAPILDI"

Galatasaray cephesi, Fenerbahçe derbisinde kendilerine “operasyon yapıldığını” düşündüklerini belirtti. Bu nedenle Yasin Kol’un bir daha Galatasaray maçına atanmaması ve hakemliğinin sona erdirilmesi talebinde bulundu. Dursun Özbek'in Yasin Kol için düdük asma talebi karşısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun şaşkınlığını gizleyemediği ve bu görüşe katılmadığını ilettiği öğrenildi.