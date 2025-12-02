Kadıköy'deki Süper Lig’in 14. haftasında oynanan derbi 1-1’lik eşitlikle sona ererken dev maçın yankıları hala sürüyor. Galatasaray deplasmanda öne geçmesine rağmen kaybolan sürenin oynanıldığı bölümde yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından deneyimli teknik adam ve yorumcu Mustafa Denizli, derbiye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal

"FENERBAHÇE GERÇEKTEN İYİ DEĞİL"

Denizli, Fenerbahçe’nin sahadaki görüntüsünü eleştirerek, “Son yıllara baktığınız zaman muhtemelen Fenerbahçe’de bir ‘Galatasaray psikolojisi’ olumsuz olarak gelişmiş. Fenerbahçe gerçekten iyi futbol oynamıyor” ifadelerini kullandı.

"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARACAK HALİ YOK"

Galatasaray’ın kadro yapısına değinen Denizli, “Bu maçlarda taktik son derece önemlidir. Galatasaray’ın kadrosunda alternatif bir oyuncu yoktu. Okan Buruk’un şapkadan tavşan çıkaracak hâli yok” dedi.

BARIŞ ALPER ÖVGÜSÜ

Denizli, Barış Alper Yılmaz’ın performansını öne çıkararak, “Çizgide oynuyor ama sahanın her tarafını dolaşan bir futbolcu” yorumunu yaptı. Ayrıca Galatasaray’ın uzun toplarda Fenerbahçe’ye göre daha avantajlı olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

Galatasaray uzun toplarda Fenerbahçe'den daha avantajlı. Osimhen'in en az rakip kadar hava toplarını alma ve indirme şansı var.

FENERBAHÇE'NİN HÜCUM HATTINDA SIKINTI

Fenerbahçe’nin hücum hattını eleştiren Denizli, “Birbirinden kopuk üç hücumcunun skor üzerinde çok etkili olma şansı yok” diyerek sarı-lacivertlilerin oyun planını sorguladı ve eleştirdi.