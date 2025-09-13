Trabzonspor Fatih Tekke ile ilk peşinde

Trabzonspor Fatih Tekke ile ilk peşinde
Yayınlanma:
Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük bir maçta galibiyet almanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısında ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 3 maçı kazanamadı.

Karadeniz ekibi, Tekke idaresinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 4-1 kaybederek ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile geçen sezon 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Tekke ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

2 YENİLGİSİ DE BÜYÜK TAKIMLARA

Fatih Tekke, Trabzonspor'da şu ana kadar ligde 2 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 15 lig maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenildi.

BU SEZON YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, bu sezon ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup ederken Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kaldı.

TFF Fenerbahçe Trabzonspor maçının kararını açıkladıTFF Fenerbahçe Trabzonspor maçının kararını açıkladı

Fenerbahçe Trabzonspor: Açık ara fark attıFenerbahçe Trabzonspor: Açık ara fark attı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Demir yumruk: Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda finalde
Demir yumruk: Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda finalde
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz tercih
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz tercih
Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu duyurdu
Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu duyurdu