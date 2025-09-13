Fenerbahçe Trabzonspor: Açık ara fark attı

Yayınlanma:
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 138. randevu. İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe 54, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 138. kez karşı karşıya gelecek.

Ligin 5. haftasında yarın Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 104 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 104 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 137 maçtan 54'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 180 gol atarken, Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 104 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 43-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçtan ise birer puanla ayrıldı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 144 golüne Trabzonspor 111 golle karşılık verdi.

KADIKÖY'DE AÇIK ARA

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 67 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 30, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor ise 67 gol attı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

