TFF Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihini açıkladı
TFF, Süper Lig takvimini açıkladı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin pazartesi günü oynanacak olması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 7- 17. haftaların takvimini açıkladı. Yapılan açıklama sonrası derbi tarihleri de belli oldu.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ PAZARTESİ GÜNÜ OYNANACAK
TFF'nin kararına göre merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İşte tarihler:
8. HAFTA
Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
11. HAFTA
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
14. HAFTA
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.
