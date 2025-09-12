TFF Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihini açıkladı

TFF Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihini açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF, Süper Lig takvimini açıkladı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin pazartesi günü oynanacak olması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 7- 17. haftaların takvimini açıkladı. Yapılan açıklama sonrası derbi tarihleri de belli oldu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ PAZARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

TFF'nin kararına göre merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi sevindirecek kararUEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi sevindirecek karar

İşte tarihler:

8. HAFTA

Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

11. HAFTA

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

14. HAFTA

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

whatsapp-image-2025-09-12-at-16-13-33.jpeg

whatsapp-image-2025-09-12-at-16-13-48.jpeg

whatsapp-image-2025-09-12-at-16-14-08.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

