UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi sevindirecek karar

Yayınlanma:
UEFA, uzun süreli sakatlıklar halinde 6. haftaya kadar kadroda değişiklik yapılmasına izin verecek tasarıyı kabul etti.

Avrupa liglerinin başlamasına artık az bir zaman kalırken bir araya gelen UEFA Yönetim Kurulu kritik bir karar aldı.

6’NCI HAFTAYA KADAR KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; UEFA, uzun süreli sakatlıklar halinde lig aşamasının 6. haftasına kadar kadroya oyuncu eklenmesine izin verecek.

UEFA konuya ilişkin açıklamasında "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı” dedi.

TEMSİLCİLERİMİZİ DE ETKİLEYECEK

UEFA’nın bu kararı, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ı, Avrupa Ligi’ndeki Fenerbahçe’yi ve Konferans Ligi’ndeki Samsunspor’u etkileyecek.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

