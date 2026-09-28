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Trabzonspor açıkladı: Gelir gelmez ameliyat oldu

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovskyi ameliyat oldu. Ukraynalı futbolcu bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor açıkladı: Gelir gelmez ameliyat oldu

Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Ruslan Malinovskyi, sol dizinde meydana gelen kemik ödemi ve mekanik şikayetleri nedeniyle Belçika'da ameliyat edildi.

RUSLAN MALINOVSKYI AMELİYAT OLDU

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Beşir, açıklamasında, "Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikayetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır." ifadesine yer verdi.

Trabzonspor açıkladı: Gelir gelmez ameliyat oldu - Resim : 1

DAHA YENİ TRANSFER OLDU

Bu sezonun başında Genoa'dan transfer edilen Ruslan Malinovskyi, Trabzonspor formasıyla 4 maçta forma giydi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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