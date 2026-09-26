TFF'nin Montella'yı neden kovamadığını açıkladı: Fatih Terim sürprizi

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı konuk etti. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede millilerimiz sahadan tek golle mağlup ayrıldı.

Başarısız geçen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından iç sahada alınan Fransa mağlubiyeti tepkileri beraberinde getirdi. Taraftarlar, Vincenzo Montella ile yolların ayrılması için çağrı yaparken TFF'nin yola devam etmesi sabırları taşırdı.

"KAOS ÇIKACAK DİYE TFF MONTELLA'NIN GÖREVİNE SON VEREMİYOR"

Montella'nın neden gönderilmediğine dair konuşan Ümit Özat, "Fransa'nın eğer ihtiyacı olsaydı bu maç 4 olurdu. İstikrar elbette şart ama Dünya Kupası'ndan sonra Montella'yla yolların ayrılması lazımdı. Bu Montella'nın arkasında kim duruyor? Bir kısım Fatih Terim'ciler ve Abdullah Avcı yancıları kaos çıkaracak diye TFF, Montella görevine son veremiyor" dedi.

"BIRAKIN O ZAMAN FATİH TERİM GELSİN"

Milli takıma Fatih Terim'in gelmesi gerektiğini belirten Ümit Özat, "Allah aşkına bırakın o zaman Fatih Terim gelsin. Fatih Terim milli takımın en başarılı teknik direktörü. Ne oldu, Terim hocalığı mı unuttu? Yani Fatih Terim Montella kadar oynatamayacak mı? Bazılar İbrahim Hacıosmanoğlu-Fatih Terim sorun yaşar yorumlarında bulunuyor. Bundan önce kimler kimlerle sorun yaşadı, neler söylediler neler dediler sonra ne oldu? Terim'le Hacıosmanoğlu da neden olmasın!" ifadelerini kullandı.