TFF'de kritik toplantı: Montella bunu hiç beklemiyordu
TFF Yönetim Kurulu ilk toplantısında Vincenzo Montella'nın geleceğini masaya yatıracak. İtalyan teknik adamla yolların ayrılma ihtimali yüzde 50 olarak görülüyor.
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A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar 3 puan toplayarak grubu son sırada tamamladı.
HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Millilerin erken vedası sonrası eleştiri okları TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrildi.
GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK
Her ne kadar İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamla yola devam edeceklerini ifade etse de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Akşam'da yer alan habere göre; TFF Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda Vincenzo Montella'nın geleceğini masaya yatıracak.
KALMA İHTİMALİ YÜZDE 50
Haberde Vincenzo Montella'nın milli takımın başında kalma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu aktarıldı. Deneyimli teknik adamın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi