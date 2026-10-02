TFF'de deprem üstüne deprem: 6 istifa daha kapıda

Merkez Hakem Kurulu operasyonunun ardından yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün bahis iddiaları nedeniyle istifa etmesiyle sarsılan Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF), yedek üyelerin ardından 6 asil yönetim kurulu üyesinin daha Belçika maçı sonrası istifaya hazırlandığı ve federasyonun olağanüstü genel kurula doğru sürüklendiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) sular durulmuyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK) operasyonuyla başlayan gerilim, yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm’ün bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesi ve ardından gelen istifasıyla yeni bir boyut kazandı. Kulislere sızan son bilgilere göre, federasyon yönetimindeki çözülme çok daha ciddi bir noktaya taşınmak üzere.

BELÇİKA MAÇI SONRASI İP ÇEKİLECEK

Ural Aküzüm'ün vedasının ardından, yönetim kurulu yedek listesinde yer alan Seymen Gençtürk, Adem Doğrul ve Kazım Şengöçgel de görevlerinden istifa etti. Böylece resmi olarak ayrılan isim sayısı 4'e yükseldi. Ancak asıl büyük hareketliliğin, Millî Takım'ın bugün Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hemen ardından yaşanması bekleniyor.

Belçika’ya giden Milli Takım kafilesinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın yer almaması dikkat çekerken, yönetim kurulundan 6 ismin daha ayrılık hazırlığı yaptığı öğrenildi. Mevlüt Aktan, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Lale Caner, Mustafa Temel Bozbağ ve Tahir Ediz Kıray'ın istifa dilekçelerini hazırladığı ve maçın ardından görevlerini bırakacakları iddia edildi.

KURULLAR DA ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI

Federasyondaki istifa dalgası sadece yönetim kademesiyle sınırlı kalmadı. TFF bünyesinde faaliyet gösteren dört farklı kurulda görev yapan sekiz ismin daha görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SESLERİ YÜKSELİYOR

Arka arkaya gelen bu hamleler, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini tarihin en büyük krizlerinden biriyle baş başa bıraktı. Federasyon içindeki istifaların bu şekilde sürmesi halinde, yönetim kurulunun düşmesi ve olağanüstü genel kurula gidilmesi kaçınılmaz bir formül olarak masada duruyor.

Öte yandan, bahis soruşturması kapsamında ceza alma riskiyle karşı karşıya olan bazı 2. ve 3. Lig kulübü başkan ve yöneticilerinin de bu süreci yakından takip ettiği öğrenildi. Görevlerini sürdürememe riski bulunan bu isimlerin, Türk futbolunda "beyaz bir sayfa" açılması adına olağanüstü seçim kararını açıkça destekledikleri ve yeni bir federasyon yönetimi için şimdiden kulis faaliyetlerine başladıkları ileri sürülüyor.