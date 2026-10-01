Son dakika | TFF seçime gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken bir seçim iddiası gündeme geldi. Gazeteci Haluk Yürekli, Hakemler Dosyası soruşturmasının federasyon yönetiminde önemli sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

SEÇİM İHTİMALİ GÜNDEMDE

Hakem camiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un da gözaltına alındığının belirtilmesinin ardından TFF'de olağanüstü seçim ihtimali konuşulmaya başlandı.

Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmeler sonrasında federasyonun nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

HALUK YÜREKLİ'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gazeteci Haluk Yürekli, yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde olağanüstü seçim kararı alabileceğini ileri sürdü.

Yürekli'ye göre, yaşanan sürecin ardından federasyon yönetiminde yeni bir dönemin başlaması ihtimali değerlendiriliyor.

GÖZLER İTALYA MAÇI SONRASINDA

İddiaya göre kritik kararın, A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın ardından gündeme gelmesi bekleniyor.

Yürekli, İtalya maçının tamamlanmasının ardından TFF tarafından olağanüstü seçim kararı alınabileceğini öne sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şu ana kadar olağanüstü seçimle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Federasyonun atacağı adımlar ve soruşturmanın sonuçları Türk futbolunun geleceği açısından yakından takip edilirken, kamuoyu gözünü TFF'den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda.