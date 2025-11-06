TFF'de bahis depremi: 45 kişi istifa etti

Türk futbolu, son haftalarda art arda patlayan bahis skandallarıyla sarsılıyor!

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maç düzenini sağlamakla görevli 250 klasman temsilcisinden 45’i, bahis oynadıklarını kabul ederek istifa etti.

Bahis skandalına adı karışan 152 hakemden ortak savunma

SON 5 YILDA BAHİS OYNADILAR

Atilla Türker’in TFF kaynaklarından edindiği bilgilere göre, temsilcilerle birebir iletişime geçen federasyon yetkilileri, son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sorguladı.

Zorbay Küçük'ün masum olduğunu açıkladı: Komployu hakem arkadaşları kurmuş

BAHİS OYNADIKLARINI KABUL ETTİLER

Bahis oynadığını kabul eden 45 kişi, görevlerinden ayrıldı. Bu isimler, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Bu temizlik hepimizin sınavı

BAHİS SKANDALI BÜYÜYOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, liglerde görevli 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu.

149 İSME CEZA GELDİ

Bu isimlerden 149’u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkındaki inceleme ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Zorbay Küçük açıklaması: Soruşturmadaki son durum belli oldu

O İSİMLER HACIOSMANOĞLU'NUN ÖNÜNDE

45 ismin istifası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önüne gitti. Hacıosmanoğlu ise süreci şu sözlerle değerlendirdi:

Bu temizlik harekâtı, güven ortamını sağlamak için yapıldı.

Bahis hesabı olanlarla aktif oynayanları aynı kefeye koymamak gerek. Futbolseverler, kulüpler ve oyuncular bu mücadeleye sahip çıkmalı.

Biz başlattık ama sürdürebilmek futbol ailesinin görevi.

KLASMAN TEMSİLCİSİNİN GÖREVİ NEDİR?

Klasman temsilcileri, bir maçın düzeninden sorumlu kişilerdir.

Görevleri arasında:

Maçın başından sonuna kadar süreci denetlemek

Takımların ve hakemlerin belgelerini kontrol etmek.

Maç sonrası detaylı rapor hazırlamak.

Disiplin işlemlerini başlatmak.

Stadın güvenlik ve organizasyonunu denetlemek.