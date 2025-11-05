İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Zorbay Küçük açıklaması: Soruşturmadaki son durum belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorbay Küçük soruşturmasının devam ettiğini vurgulayarak sosyal medyada dolaşan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorbay Küçük'ün şikayeti üzerine devam eden soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği vurgulanırken sosyal medyada yer alan bilgilere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Savcılığın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde bir kısım hakemin bahis hesabı bulunması nedeniyle TFF tarafından yapılan açıklama ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeni ile hakem olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, hakkında adli ve idari soruşturmaya neden olan bu bahis hesaplarının kendisine ait olmadığından bahisle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapmıştır. Adı geçen kişinin şikayeti üzerine devam eden soruşturmada ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz. CMK m.157 uyarınca genel geçer amir hükme göre kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. Bu itibarla şikayetçi ve şikayet olunanların her türlü iddia -savunma haklarına zarar verilmemesi amacıyla ne şekilde elde edilip servis edildiği belli olmayan bu belge örneklerine itibar edilmemesi, yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde soruşturma gizliliğinin ihlaline yol açabilecek bu belgeleri servis edenler hakkında kanunen gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Bahis hesabının kendisinin bilgisi dahilinde açıldığını iddia eden Zorbay Küçük, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma devam ederken bahis firmaların savcılığın talebi üzerine bir rapor hazırladığı ve hesabın Zorbay Küçük'e ait TC numarası ile açıldığı ancak banka bilgileri ve telefon numarasının ona ait olmadığı tespit edildiği iddia edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

