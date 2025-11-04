Zorbay Küçük'ün masum olduğunu açıkladı: Komployu hakem arkadaşları kurmuş

Zorbay Küçük'e yönelik iddialar üzerine konuşan Ahmet Çakar, Küçük'ün masum olduğunu dile getirdi. Çakar ayrıca bu iddiayı kimlerin ortaya attığı üzerine de konuştu.

Türkiye Futbol Feerasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen 149 hakeme men cezası verirken aralarında Zorbay Küçük’ün de olduğu 3 isim ile ilgili soruşturmanın devam edeceğini duyurdu.

Bilgilerinin ele geçirilerek kendisi adına bahis hesabı açıldığını ve bahis oynandığını iddia eden Zorbay Küçük, savcılığa şikayette bulundu.

"ZORBAY KÜÇÜK MASUMDUR"

Zırbay Küçük’ün iddiaları üzerine konuşan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Küçük’ün masum olduğunu ve diğer hakemlerin komplo kurduğunu iddia etti.

Ahmet Çakar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Zorbay Küçük dosyasını inceledim. Zorbay Küçük masumdur niye? Ben istersem Okan Buruk'a kötülük yaparım. Yeter ki adını, soyadını ve şeyini bileyim. TC'sini. TC'sini. Fakat bir yerden sonra kötülük yapamam. Okan Buruk'un banka ibanını da bilmek zorundayım. Banka ibanını bildikten sonra onun banka ibanına girip oradan oraya para havale etmek zorundayım.

Oysa ki Zorbay Küçük olayında banka ibanı Zorbay Küçük’e ait değil. Azeri kökenli bir herife ait. Bu İBAN numarası Zorbay Küçük’e ait değil. Dolayısıyla o İBAN'dan oraya para atamıyorsun. Peki oynamış diyorlar. Nasıl yapıyor biliyor musun? Buna Sadettin Saran’ın şirketi de dahil. Aracı kurumlar şey veriyor. Ne derler ona? Kredi Bonus veriyor değil mi?

Bonus bonus 20 kuruşluk 20 liralık O Zorbay Küçük'e kumpas kuran adam veya adamlar o bonus para yollayamadıkları için orada 20 puan mı var? 20 puanlık Arjantin ligi ile bir şey yapıyor. Buna Zorbay'a bu kötülüğü kim yaptı? Niye Zorbay'a yaptılar ha? Niye yaptılar? Söyleyeyim mi kim yaptı? En yakınındaki hakem arkadaşları yaptı. Ama ne oldu? Zorbay lekelendi. Peki ne oldu? Şimdi ben burada İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da eleştiriyorum.

İşi tam detaylı araştırmadan Zorbay gibi önemli bir ismi Türkiye'nin önüne attınız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

