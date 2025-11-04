Galatasaray'a büyük şok: Ameliyat planı açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Ajax’a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın oynanacağı Hollanda’ya doğru yola çıktı.

Son taktiksel antrenmanı ağrıları nedeniyle terk eden Yunus Akgün’e yapılan tetkikler sonucunda kasık fıtığı tespit edildi.

Oyuncu Ajax maçının kamp kadrosuna alınmazken Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce’den sakatlığa dair açıklama geldi. Yener İnce açıklamasında oyuncunun ameliyat edilebileceği dile getirdi.

Yener İnce’nin açıklamaları şu şekilde:

"Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ofis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. 1-2 gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz.

Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tölare edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz."