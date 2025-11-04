Galatasaray'ın Ajax kadrosu belli oldu: 2 eksik var
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
HOLLANDA'YA 2 EKSİKLE GİTTİ
Galatasaray'ın Ajax maçı yarın saat 23.00'te başlayacak.
Sarı kırmızılı takım antrenmandan sonra özel uçakla Hollanda'ya gitti.
Kafilede tedavilerine devam edilen İlkay Gündoğan ile Yunus Akgün, yer almadı.
Galatasaray'ın Ajax maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.