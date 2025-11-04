Galatasaray'ın Ajax kadrosu belli oldu: 2 eksik var

Galatasaray'ın Ajax kadrosu belli oldu: 2 eksik var
Yayınlanma:
Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarını tamamladı ve Hollanda'ya gitti. Sarı kırmızılı takımın kadrosu da belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

HOLLANDA'YA 2 EKSİKLE GİTTİ

Galatasaray'ın Ajax maçı yarın saat 23.00'te başlayacak.

Sarı kırmızılı takım antrenmandan sonra özel uçakla Hollanda'ya gitti.

Kafilede tedavilerine devam edilen İlkay Gündoğan ile Yunus Akgün, yer almadı.

Galatasaray'da Ajax maçı öncesi flaş kararGalatasaray'da Ajax maçı öncesi flaş karar

Galatasaray'ın Ajax maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
Galatasaray'a büyük şok: Ameliyat planı açıklandı
Galatasaray'a büyük şok: Ameliyat planı açıklandı
Ajax maçı öncesi Osimhen tehlikesi: "Suratı düştü!"
Ajax maçı öncesi Osimhen tehlikesi: "Suratı düştü!"