Galatasaray'da Ajax maçı öncesi flaş karar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Ajax'la karşı karşıya gelecek. Çarşamba gecesi oynanacak maçla ilgili yönetim kurulunun kararı ortaya çıktı.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Trabzonspor maçından sonra gözler çarşamba gecesi Ajax'la oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi.

Hollanda'daki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'de 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan temsilcimiz, daha sonra toparlanarak 2'de 2 yaptı.

İngiltere'nin Liverpool takımını İstanbul'da 1-0 yenen Galatasaray, ardından da yine kendi sahasında Bodo Glimt'i 3-1'le geçti.

Sarı kırmızılı takım 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Ajax'ı da yenmesi halinde önemli bir avantaj elde edecek.

YÖNETİMDEN PRİM SÖZÜ

Galatasaray yönetimi önemli maç öncesi çarpıçı bir karar aldı.

Sabah'taki habere göre Sarı kırmızılı yönetim Hollanda deplasmanındaki zorlu maç öncesi takıma galibiyet için 1 milyon euro prim sözü verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kaybeden Ajax, henüz puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

