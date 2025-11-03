Ajax Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Crujff Arena'da 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

GALATASARAY 14. SIRADA, AJAX SONUNCU

36 takımlı Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, 6 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ajax ise henüz puan alamadı ve son sırada yer alıyor.