Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Herkes bunu konuşuyor

Süper Lig'de lider Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e indi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Herkes bunu konuşuyor.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'la berabere kalması, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı 3-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi daha da önem kazandı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Herkes bunu konuşuyor.

Süper Lig'de 11. hafta maçları sonunda yenilgisiz 2 takım bulunuyor. Bunlar da Galatasaray ve Fenerbahçe.

Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş sahasında neye uğradığını şaşırdıOlaylı derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş sahasında neye uğradığını şaşırdı

Lider durumdaki Galatasaray, 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 25 gol atarken sadece 5 gol yedi. Sarı kırmızılı takımın puanı 29.

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle Trabzonspor'u geçer 2. sıraya çıktı. Sarı lacivertli takımın 11 maçta 7 galibiyeti 4 beraberliği bulunuyor. Puanı da 25.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak. İki takım da sahaya namağlup mu çıkacak?

Galatasaray, ligde bu hafta Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kadıköy'de Kayserispor'la mücadele edecek.

Galatasaray ve Trabzonspor yenişemedi: Puanlar paylaşıldıGalatasaray ve Trabzonspor yenişemedi: Puanlar paylaşıldı

13. haftada ise Galatasaray Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor karşısına çıkacak.

Merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 14. haftada oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak.

