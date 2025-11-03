Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Herkes bunu konuşuyor
Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'la berabere kalması, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı 3-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi daha da önem kazandı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Herkes bunu konuşuyor.
Süper Lig'de 11. hafta maçları sonunda yenilgisiz 2 takım bulunuyor. Bunlar da Galatasaray ve Fenerbahçe.
Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş sahasında neye uğradığını şaşırdı
Lider durumdaki Galatasaray, 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 25 gol atarken sadece 5 gol yedi. Sarı kırmızılı takımın puanı 29.
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle Trabzonspor'u geçer 2. sıraya çıktı. Sarı lacivertli takımın 11 maçta 7 galibiyeti 4 beraberliği bulunuyor. Puanı da 25.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak. İki takım da sahaya namağlup mu çıkacak?
Galatasaray, ligde bu hafta Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kadıköy'de Kayserispor'la mücadele edecek.
Galatasaray ve Trabzonspor yenişemedi: Puanlar paylaşıldı
13. haftada ise Galatasaray Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor karşısına çıkacak.
Merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 14. haftada oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak.