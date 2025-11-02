Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş sahasında neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan derbide Fenerbahçe sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇA İYİ BAŞLADI

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 5. dakikasında El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu’nun kaydettiği gollerle maçta 2-0 öne geçmeyi başardı.

Ahmet Çakar: Mutlak kırmızı kart

ORKUN KÖKÇÜ VE SERGEN YALÇIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ancak derbinin 26. dakikasında Orkun Kökçü’nün Marco Asensio’ya yaptığı faul her şeyi değiştirdi. VAR’ın müdahalesiyle poziyonu izleyen Ali Yılmaz, Kökçü’ye kırmızı kart gösterdi. Karara sert bir şekilde itiraz eden Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

10 kişi kalan rakibine yüklenmeye başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+2’te Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran’ın kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı.

İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 25 puana ulaşan Fenerbahçe, Trabzonspor'u geçerek 2. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 17 puanla 6. sırada kaldı.