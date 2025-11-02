Ahmet Çakar: Mutlak kırmızı kart

Ahmet Çakar: Mutlak kırmızı kart
Yayınlanma:
Ahmet Çakar, Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Türpaş Stadyumu’ndaki mücadelede ilk yarı 2-2’lik beraberlikle bitti.

ORKUN KÖKÇÜ TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Karşılaşmanın 26. dakikasında Orkun Kökçü, Marco Asensio’ya sert bir müdahalede bulundu. VAR’ın müdahalesiyle pozisyonu izleyen Ali Yılmaz, Orkun Kökçü’ye kırmızı kart gösterdi.

klghlndvfd.jpg

SERGEN YALÇIN’A DA KIRMIZI KART

Takımının 10 kişi kalmasının ardından sinirlenen Sergen Yalçın da yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

“KARAR MUTLAK DOĞRU”

Orkun Kökçü’nün kırmızı kart gördüğü pozisyonu Sportz uygulamasında değerlendiren Ahmet Çakar, kararın doğru olduğunu dile getirdi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Ahmet Çakar konuşmasında “Karar mutlak doğru. Yerden yüksek mesafede sert bir şekilde arka baldıra basıyor. Okrun deneyimde bir futbolcuya yakışmadı” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Spor
Derbi biter bitmez Tedesco'dan rakiplerine yanıt
Derbi biter bitmez Tedesco'dan rakiplerine yanıt
Derbi bitti: Fenerbahçe paylaştı: 2 avans!
Derbi bitti: Fenerbahçe paylaştı: 2 avans!
Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu
Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu