Ahmet Çakar: Mutlak kırmızı kart

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Türpaş Stadyumu’ndaki mücadelede ilk yarı 2-2’lik beraberlikle bitti.

ORKUN KÖKÇÜ TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Karşılaşmanın 26. dakikasında Orkun Kökçü, Marco Asensio’ya sert bir müdahalede bulundu. VAR’ın müdahalesiyle pozisyonu izleyen Ali Yılmaz, Orkun Kökçü’ye kırmızı kart gösterdi.

SERGEN YALÇIN’A DA KIRMIZI KART

Takımının 10 kişi kalmasının ardından sinirlenen Sergen Yalçın da yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

“KARAR MUTLAK DOĞRU”

Orkun Kökçü’nün kırmızı kart gördüğü pozisyonu Sportz uygulamasında değerlendiren Ahmet Çakar, kararın doğru olduğunu dile getirdi.

Ahmet Çakar konuşmasında “Karar mutlak doğru. Yerden yüksek mesafede sert bir şekilde arka baldıra basıyor. Okrun deneyimde bir futbolcuya yakışmadı” sözlerini sarf etti.