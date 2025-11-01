Galatasaray ve Trabzonspor yenişemedi: Puanlar paylaşıldı

Galatasaray ve Trabzonspor yenişemedi: Puanlar paylaşıldı
Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

DEV MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

RAMS Park'ta oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve 50. dakikada yerini Rayyan Baniya'ya bıraktı.

2024/11/07/hbgs.jpg

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

Trabzonspor'da oyuna 83. dakikada dahil olan Bouchouari, yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 29 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor ise 24 puanla 2. sırada yer aldı.

Galatasaray'da protesto edildi: Oyundan çıkarken ıslıklandı

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutta kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.

21. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

