Galatasaray'da protesto edildi: Oyundan çıkarken ıslıklandı

Galatasaray'da tribünler, Trabzonspor maçında Barış Alper Yılmaz'a bir kez daha tepkide bulundu.

MAÇTAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Milli futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Mauro Icardi'ye bırakmak için kenara geldiği sırasında bir kısım taraftarın protestosu ile karşı karşıya kaldı.

Tribünlerin bir bölümünden yükselen tepkinin ardından diğer taraftarlar, Galatasaray lehine tezahüratta bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutta kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.

21. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.