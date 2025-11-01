Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a sert tepki
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve maçı Cihan Aydın yönetecek.
TRABZONSPOR TARAFTARINDAN UĞURCAN ÇAKIR TEPKİSİ
Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, eski takımına karşı ilk kez rakip olacak.
Bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi sahaya çıkan Uğurcan Çakır'a sert tepki gösterdi.
Milli kaleciye küfürlü tezahürat yapan Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu.
FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Uğurcan Çakır, UltrAslan tribününe giderek taraftar grubu ile fotoğraf çektirdi.
İşte dev maçın ilk 11'leri:
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Muçi, Jabol-Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Paul Onuachu