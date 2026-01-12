"Yabancı oyuncuyu limon gibi sıkmak lazım cezayı hocalar çekmesin" dedi görevine son verildi

TFF 1. Lig'de Iğdır FK'nın Sarıyer'e deplasmanda 1-0 yenildiği maçtan sonra teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görevine son verildiği bildirildi. Ajanspor'un haberine göre Iğdır FK, Üzülmez'le yolları ayırma kararı aldı.

İbrahim Üzülmez, maçtan sonra 18. dakikada kırmızı kart gören Gianni Bruno'yu eleştirerek, şunları söylemişti:

Iğdır tarihine geçen İbrahim Üzülmez uyarı üstüne uyarı yaptı

"Daha önce de bu tür olaylar oldu. Ceza sisteminin devreye girmesi gerekiyor. Bilmiyorum, benden sonra arkadaşları toplayıp bir özür dilemiş herhalde. Giden 3 puan. Belki hoca gidiyor. Gene de 10 kişi mücadele eden oyuncu grubundan Allah razı olsun. Döngünün bazen değişmesi lazım. Yabancı oyuncunun ülkemize katılımı başımızın, gözümüzün üstünde ama yabancı oyuncuyu limon gibi sıkmak lazım. En iyi şekilde verim almak lazım ki az maliyetler değil. Eğer bir hata olduysa cezasını oyuncunun çekmesi lazım. Hep hocaların çekmemesi lazım. Hocalar hep bu sorumlulukları taşıyorlar, hocalar değişmesin. Oyuncu da kendi öz eleştirisini yapsın. Bu şekilde oyuncu da yol alır, teknik adam da yol alır, kulüp de yol alır. Hep beraber yükümüzü alırız, yolumuza gideriz. Her şeye rağmen sorumluluk alacağız. Bu soğuk havada bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum."

BİR KAÇ SAAT SONRA YOLLAR AYRILDI

İbrahim Üzülmez'in bu demecinden bir kaç saat sonra da Iğdır FK yönetiminin yolların ayrılmasını kararlaştırdığı ileri sürüldü.

İbrahim Üzülmez, Iğdır FK ile çıktığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 29 puan topladı.