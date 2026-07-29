TFF yeni sezon öncesi duyurdu: 86 yıllık kulübe lig başlamadan 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) duyurdu.
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Mali ve idari anlamda zor günler geçiren Adana Demirspor'a yeni sezon öncesi FIFA'dan kötü haber geldi.
ADANA DEMİRSPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI
FIFA Disiplin Komitesi, 1 dosyadan ötürü Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Konuya dair resmi açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi.
TFF açıklamasında "FIFA Disiplin Komitesi tarafından: Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.
2. LİG BEYAZ GRUP'TA MÜCADELE EDECEKLER
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de tutunamayan Adana Demirspor küme düştü. Mavi Şimşekler önümüzdeki sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek.
YENİ YÖNETİM BORÇLARI KAPATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
Murat Sancak'ın hisseleri taraftar derneğine bırakmasıyla göreve gelen yeni yönetim, borçları kapatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi