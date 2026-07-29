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Halk TV Spor TFF yeni sezon öncesi duyurdu: 86 yıllık kulübe lig başlamadan 6 puan silme cezası

TFF yeni sezon öncesi duyurdu: 86 yıllık kulübe lig başlamadan 6 puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF yeni sezon öncesi duyurdu: 86 yıllık kulübe lig başlamadan 6 puan silme cezası

Mali ve idari anlamda zor günler geçiren Adana Demirspor'a yeni sezon öncesi FIFA'dan kötü haber geldi.

ADANA DEMİRSPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI

FIFA Disiplin Komitesi, 1 dosyadan ötürü Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Konuya dair resmi açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi.

TFF açıklamasında "FIFA Disiplin Komitesi tarafından: Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

TFF yeni sezon öncesi duyurdu: 86 yıllık kulübe lig başlamadan 6 puan silme cezası - Resim : 1

2. LİG BEYAZ GRUP'TA MÜCADELE EDECEKLER

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de tutunamayan Adana Demirspor küme düştü. Mavi Şimşekler önümüzdeki sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek.

YENİ YÖNETİM BORÇLARI KAPATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Murat Sancak'ın hisseleri taraftar derneğine bırakmasıyla göreve gelen yeni yönetim, borçları kapatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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