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TFF'den Galatasaray'ı kızdıracak karar: Başvuru reddedildi

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki statü değişikliğine dair yaptığı itiraz reddedildi. TFF kararı duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'den Galatasaray'ı kızdıracak karar: Başvuru reddedildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki statü değişikliğine dair yaptığı itirazı karara bağladı.

GALATASARAY'IN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın başvurusunu reddetti. Açıklamada TFF Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararının usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

TFF daha önce aldığı kararda Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin 10+4 kuralı nedeniyle kadroya yazamadığı yabancı futbolcuların Türkiye Kupası'nda sahaya çıkabilmesine izin vermişti.

Ancak Galatasaray yönetimi kadro planlamasını 10+4 kuralına göre yaptığını ve alınan bu kararın yabancı futbolcu sayısı fazla olan kulüplerin lehine haksız rekabet oluşturduğunu öne sürmüştü. Sarı-kırmızılılar açıklamasında karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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