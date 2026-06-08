TFF 1. Lig ekibinin yeni hocası belli oldu: Daha ayrılalı 5 gün olmuştu

TFF 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

SON OLARAK VANSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Son olarak Vanspor'u çalıştıran 44 yaşındaki Korkmaz, İstanbulspor, Manisa FK, İstanbulspor ve Sivasspor'da da görev yaptı.

VANSPOR'DAN AYRILALI 5 GÜN OLDU

Sezonu Vanspor'un başında tamamlayan Osman Zeki Korkmaz, 5 gün önce takımdan ayrıldı. Korkmaz yönetimindeki Vanspor ligi 49 puanla 14. sırada noktaladı.