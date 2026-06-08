Aziz Yıldırım 2 ismi de ikna etti: Yeni teknik direktörü bekliyorlar

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda rekor bir oy alan Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'yi geçerek başkanlığa seçildi.

İLK İŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇMEK

15 gün içerisinde takıma gerekli takviyeleri yapacağını belirten Aziz Yıldırım'ın ilk olarak teknik direktörünü duyurması bekleniyor.

DIRK KUYT VE VOLKAN DEMİREL EKİBE KATILACAK

4 aday arasından tercih yapacak olan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, yardımcıları ise şimdiden belirledi. Yıldırım'ın teklifi üzerine Dirk Kuyt ve Volkan Demirel, teknik ekipte görev alacak.

Aziz Yıldırım, Volkan Demirel için "'Seçilirsem senin de görevde olmanı istiyorum' dedim, 'Tamam' dedi" demişti. Hollandalı eski futbolcu için ise "Kuyt'a da haber gönderdim, o da 'Gelirim' diye bize bilgi verdi" sözlerini sarf etti.