TFF 1. Lig ekibi ayrılıktan saatler sonra yeni hocasını açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'la yollarını ayırdı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE MURAT YILDIRIM GETİRİLDİ

Vanspor FK, ayrılıktan birkaç saat sonra yeni teknik direktörünü duyurdu. Göreve Murat Yıldırım getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı teknik direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor'un ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu." denildi.

SEZONU 14. SIRADA NOKTALADILAR

Geride kalan 2025-2026 sezonunda 49 puan toplayan Vanspor FK, 14. sırada yer aldı.