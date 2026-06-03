TFF 1. Lig ekibi 82 gün sonra hocasını geri getirdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktörlük görevine Kenan Koçak'ı getirdi. Koçak, 82 gün sonra Iğdır'a döndü.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için yeniden Kenan Koçak ile anlaştı.
IĞDIR'A GERİ DÖNDÜ
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'de teknik direktör görevinden ayrıldıktan sonra yerine Hikmet Karaman'ın getirildiği Koçak ile yeniden anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Koçak'a Alagöz Holding Iğdır FK ailesine 'hoş geldin' diyor, görev süresi boyunca başarılar diliyoruz." denildi.
HİKMET KARAMAN İDARİ GÖREV ALACAK
Mevcut teknik direktör Hikmet Karaman'ın ise kulübün idari kadrosunda görev alacağı belirtildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi