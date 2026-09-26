Taraftarla atıştı gemileri yaktı: Dev transferle yollar ayrılıyor!

Yaz döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılı ekipte birçok yeni oyuncu beklentilerin altında kalırken, kaleci Luka Gugeshashvili’nin ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi.

Süper Lig’de geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe’de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sezon öncesinde yerli ve yabancı birçok oyuncuyu kadrosuna katan İzmir ekibi, yeni transferlerinden beklediği katkıyı alamadı. Hücum hattındaki etkisizlik, sakatlıklar ve bazı oyuncuların performans sorunları sarı-kırmızılı yönetimi yeni bir yapılanmaya yöneltti.

HÜCUM BEKLENENİ VEREMEDİ

Göztepe'nin yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı isimlerden Sinclair Armstrong, sezonun ilk haftalarında forma şansı bulmasına rağmen ilerleyen süreçte yerini Juan Silva'ya bıraktı.

Championship ekibi Bristol'dan transfer edilen Armstrong'un performansı teknik heyetin beklentilerini karşılamayınca oyuncu yedek kulübesine çekildi.

Gremio'dan kadroya dahil edilen Andre Henrique ise hücum hattında henüz beklenen katkıyı sağlayamadı. Brezilyalı forvetin gol yollarındaki etkisiz görüntüsü Göztepe'nin hücum performansına da yansıdı.

BİTMEYEN SAKATLIK KRİZİ

Göztepe'nin savunmadaki önemli transferlerinden Sonko Sundberg ise sezon başlamadan yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

İsmail Köybaşı'nın jübile maçında sakatlanan deneyimli stoper, yaşadığı problem nedeniyle lig karşılaşmalarında forma giyemedi.

ORTA SAHADA BEKLENEN VERİM ALINAMADI

Göztepe'nin geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna kattığı genç oyuncuların performansları da beklentilerin gerisinde kaldı.

İngiltere ve İtalya futbolundan gelen Alex Matos ve Tino Anjorin, takıma adaptasyon sürecinde istenilen seviyeye ulaşamadı.

Sol bekte görev yapan Richard Akonnor da son haftalarda forma şansı bulmasına rağmen ortaya koyduğu performansla henüz beklentileri karşılayamadı.

Yerli transferlerden Gökdeniz Bayrakdar ise henüz süre alamazken, Bekir Turaç daha çok karşılaşmaların son bölümlerinde hamle oyuncusu olarak değerlendirildi.

GÜNDEM LUKA GUGESHASHVİLİ

Göztepe'de transferlerin yanı sıra kalede yaşanan gelişme de gündemin ilk sıralarına yerleşti.

PAOK'tan transfer edilen Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili, Gaziantep FK karşılaşmasında ilk yarıda kalesinde 4 gol gördü. Bu performansın ardından deneyimli file bekçisi tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen 27 yaşındaki kaleci, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILACAK

Göztepe yönetiminin, Gugeshashvili ile yaşanan gelişmelerin ardından ara transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı ileri sürüldü.

Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında hem kadrodaki verim alınamayan isimlerle ilgili kararlar vermesi hem de takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapması bekleniyor.

Göztepe'de milli araya düşme hattında girilmesi, ara transfer dönemini daha da önemli hale getirirken, yönetimin yapacağı hamleler merakla bekleniyor.