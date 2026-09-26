Fenerbahçe'ye 120 milyon dolarlık dev müjde

Fenerbahçe'de Olağan Genel Kurul, 27 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek kritik toplantı saat 10.30'da başlayacak.

ÜYELERDEN YETKİ İSTENECEK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel kurulda üyelerden COVE 1907 projesi için yetki talep edecek. Toplantından istenen yetkinin alınması halinde izlenecek yol haritası da belli oldu.

MİNİMUM 120 MİLYON DOLAR GELİR

Fanatik'te yer alan habere göre; COVE 1907 projesinin lansmanı 7 Kasım'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek. Sarı-lacivertliler projeden minimum 120 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyor.

Projenin sahibi olan Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık daha önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçemizin ortaya koyduğu değer ise adı, marka gücü, iletişim imkanları ve milyonlarca taraftarımızın oluşturduğu büyük camiadır. Bunun karşılığında kulübümüze yapılacak katkı da gerçekleşen satış ve tahsilatlarla bağlantılı olarak sözleşmemizde açıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Fenerbahçemize aktarılacaktır" demişti.