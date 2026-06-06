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Halk TV Spor Tanju Çolak güle güle konuştu: "Arkadaşım ama" dedikten sonra yerin dibine soktu!

Tanju Çolak güle güle konuştu: "Arkadaşım ama" dedikten sonra yerin dibine soktu!

Eski milli futbolcu, Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, katıldığı bir programda Fenerbahçe ile ilgili konuştu ve hem güldü, hem de sert açıklamalarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Tanju Çolak güle güle konuştu: "Arkadaşım ama" dedikten sonra yerin dibine soktu!

Eski milli futbolcu ve Avrupa Gol kralı Tanju Çolak, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çolak, Fenerbahçe'de adı teknik direktör adayları arasında geçen Aykut Kocaman'ı adeta yerin dibine soktu.

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Çolak, zaman zaman güle güle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ARKADAŞIM AMA ARAM YOKTUR"

"Göreceğiz Aykut gelirse Fenerbahçe ligi ya dördüncü ya beşinci bitirir. Göreceksiniz. Hücum oynatmaz hücum oynatmaz hücum oynatmaz. Fenerbahçe'nin hücumu iyi olması lazım. Hücumda çok iyi golleri atması lazım. Pozisyonlar bulacağına inanıyorum. Ama Aykut'un oynatacağı sistemde insanlar stadı terk eder.
Allah aşkına Mourinho ile Aykut'un aynı versiyonu olduğunu bilmiyorlar mı? Hiç farkları var mı? İkisi de aynı oynatıyor. Hiç fark etmediniz mi ya! Benim arkadaşım ama aram yoktur. Ne başarısı vardır onu da anlamış değilim. Gazeteciler pohpohlayın. Televizyonlar verin gazı verin gazı! Pohpohlamaya devam edin. Çok yeri çalıştırdı, güzel. Ama ne başarısı var? Bana bir anlatır mısınız ya!"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aykut Kocaman
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