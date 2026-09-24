Tanju Çolak Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Okan hocam evine dön

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, Lüpen Sports kanalında Galatasaray'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tanju Çolak, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

''OKAN HOCAM SEN EVİNE DÖN''

Okan Buruk'u eleştiren Tanju Çolak, "Sen Salah'a önlemini almıyorsun. Ne yapıyorsun Okan hocam? Ne çalıştırıyorsun? Yani sen “Analiz yaptık.” diyorsun, analizin berbat. Yani eğer böyle analizin varsa, baba, sen evine dön. Vallahi evine dön sen ya. Ya futbol aklın çok zayıf ya. Ya olmaz. Böyle yıldızlarla sen... Ha, şimdi yıldızları yönetiyor diyorduk. Nasıl olacak bu şimdi?" dedi.

''ANLAYAN YOK''

Eleştirisini sürdüren Çolak, "Ne zaman Osimhen sakat veya yok. Ben ne dedim bunu gördüğüm zaman Galatasaray bir anadolu takımı diyorum veya köy takımı diyorum. Osimhen olmadığı zaman Ya Osimhen'siz 2. bölgeyi, 3. bölgeyi geçemiyorsunuz. Sen nasıl bir takım kurguladın? Nasıl bir takım belirledin kafanda o sistemi? Ben onu anlamak istiyorum. Anlayan da yok. Vallahi anlayan yok. Senin ne oynadığını bilen, anlayan yok, hiçbir teknik direktör yok. Şimdi gelen hoca (Italiano) daha 2 günlük, 3 günlük ya." yorumunu yaptı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA ELEŞTİRİ

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı da eleştiren Tanju Çolak, “2 senedir söylüyorum: Abdülkerim ağır, dönemiyor; hava toplarında hikaye. Sadece kaleciye geri pas, yan pas… 2 senedir anlatıyorum, görmeyecek misiniz? Görmek mi istemiyorsunuz? Amacınız ne? Bu dediğim futbolcuların yıllık alacakları 20 milyon eurodan aşağı değil. 20 milyon az mı para?” şeklinde konuştu.

''35 MİLYON EUROLUK KALECİ DEĞİL''

Tanju Çolak Uğurcan Çakır hakkında ise, “Kötü kaleci demiyorum; 35 milyonluk kaleci değil diyorum, etmez diyorum. Ben kötülüğüne, iyiliğine bakmıyorum. 35 milyona daha iyi, daha formda; futbol aklı olan, plonjonlarıyla, bakışıyla topun nereden nereye geleceğini timinglemesi lazım. Onda eksik var. Topa yatması lazım, onda da eksik var. 1.90 boyu var; yatışı bile normal değil. Boy farkı çok yüksek, o yüzden iyi yatamıyor. Salah’ın attığı gollerde plase vuracağı belli, gideceği yer belli kardeşim. Sen buna niye çalışmıyorsun?" dedi.

''SEN YILDIZLARI YÖNETEMİYORSUN''

Son olarak Tanju Çolak, "5 sene o da yorulmuştur. 4 sene üst üste şampiyonluk çok büyük olay. Başardığı için kutluyorum. Ama hocam sen yıldızları yönetiyorsun. Yıldız olmayanları yönetemiyorsun." ifadelerini kullandı.