Süper Lig'in efsane takımıydı: Borç gırtlağa dayandı yönetim komple istifa kararı aldı

Denizlispor, Süper Lig'in efsane takımlarındandı.

Ancak sonraki yıllarda düşüşe engel olamadı. TFF 3. Lig'e kadar indi.

Eski günlerini ararken daha da zor durumlara düştü. TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Denizlispor'da borç gırtlağa dayanında yönetim komple istifa kararı aldı.

DENİZLİSPOR YÖNETİM KURULU AÇIKLADI

Aktuel Denizli'deki habere göre; 700 milyon liralık borç yükü altında görev yapan yönetim, dilekçelerini Denizli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na iletti.

Kulübü düzlüğe çıkarmak için çaba harcadıklarını vurgulanan yönetim kurulu açıklamasında, profesyonel liglerin dışında kalınması ve dar kadro yapısıyla da karşılaşıldığı belirtildi ve son dönemde kamuoyuna yansıyan maddi kaynak sağlandığı yönündeki söylemler üzerine çekilme kararı alındığı vurgulandı.

Haberde, "Yönetim, çeşitli mecralarda kulübün tüm mali sorunlarını çözecek kaynağın hazır olduğuna dair beyanlara dikkat çekerek istifa dilekçelerini mülki idareye sunduğunu açıkladı. Dilekçeler Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na iletildi. Açıklamada asıl olanın makamlar değil, kulübün geleceği ve menfaatleri olduğu ifade edildi" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Denizlispor’un tüm borçlarının ödenmesi, transfer yasaklarının kaldırılması ve takımımızın yeniden profesyonel liglere taşınması yönünde verilen sözlerin somutlaşması kaydıyla, bu kişi veya oluşumların önünü açmak adına istifa dilekçemizi Denizli Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na sunmuş bulunuyoruz.”