Süper Lig'e çıkan Çorum FK ilk transferini eski rakibinden yapacak
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-siyahlılar, Çorum FK'den Arlind Ajeti'yi transfer etmek istiyor.
Esenler Erokspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Çorum FK vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.
ÇORUM FK ARLIND AJETI'Yİ İSTİYOR
Kırmızı-siyahlıların ilk hedefi play-off yarı finalinde mağlup ettiği Bodrum FK'nin deneyimli stoperi Arlind Ajeti oldu.
Bodrum FK'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Ajeti'nin görüşmelere açık olduğu ve Kurban Bayramı'nın ardından kulüplerle masaya oturabileceği kaydedildi.
BODRUM FK'DE 62 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezon Süper Lig döneminde Bodrum Futbol Kulübü'ne gelen deneyimli oyuncu, ilk senesinde 29 maça çıktı. Ajeti, yeşil-beyazlılarda Süper Lig'de 2 bin 529 dakika süre aldı.
Bu sezon ise Bodrum ekibinde 1'inci Lig'de forma giyen Ajeti, play-offlar dahil 33 müsabakaya çıktı. Sahada 2 bin 956 dakika kalan deneyimli stoper 4 kez de fileleri sarstı.
