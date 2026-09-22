Süper Lig'de yeni yayıncı kuruluş için bir görüşme daha

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'yı ziyaret etti. İkili önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan yayın ihalesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Turkcell'den görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Genel Müdürlüğü’nde Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları yeni yayın ihalesi konuları değerlendirildi.

HACIOSMANOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı dün de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüştü.

İHALENİN EN CİDDİ ADAYLARINDAN

Turkcell'in yapılacak Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi için en ciddi adaylardan biri olduğunu biliniyor.