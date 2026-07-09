Son Dakika | Süper Lig'de fikstür çekildi: Derbi tarihleri belli oldu
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi fikstür çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 9. hafta Rams Park'ta oynanacak.
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Süper Lig'de 2026-2027 fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki etkinliğe TFF yöneticileri ve Süper Lig ekiplerinin temsilcileri katıldı.
DEV DERBİ 9. HAFTA RAMS PARK'TA
Fikstür çekimi sonucunda derbi tarihleri de belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 9. hafta Rams Park'ta oynanacak.
DERBİ TARİHLERİ
4. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi