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Süper Lig ekibinin başkan adayı seçime 4 gün kala çekildi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 25 Temmuz'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi adaylığını açıklayan Ali Osman Avşar, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig ekibinin başkan adayı seçime 4 gün kala çekildi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Ali Osman Avşar, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Avşar, açıklamasında, seçim sürecinde özellikle üyelik ile delege süreçlerine ilişkin oluşan soru işaretleri nedeniyle adil, şeffaf ve demokratik bir seçim ortamının oluşmayacağı kanaatine vardığını belirtti.

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''YAKINDAN UZAKTAN İLGİSİ OLMAYAN ŞAHISLARIN...''

"1000'e yakın Gençlerbirliği Kulübü ile yakından uzaktan ilgisi olmayan şahısların delege yapıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır." ifadesini kullanan Avşar, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adaylığından çekilme kararı aldım. Ben adaylıktan çekiliyorum, siz de Gençlerbirliği camiasını sahte delegelerle dolmasını engelleyin ve yaptığınız yanlıştan geri dönün.

Bu kararım, Gençlerbirliği'ne olan sevgimin ve bağlılığımın azaldığı anlamına gelmemektedir. Aksine, kulübümüzün kurumsal kimliğine ve geleceğine duyduğum saygının bir sonucudur. Bu süreçte bana güvenen kongre üyelerimize, taraftarlarımıza ve yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, Gençlerbirliği'nin birlik ve beraberlik içinde, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla geleceğe yürümesini temenni ediyorum." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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