Trabzonspor 13 maçta 14 gol atan gol makinesini istiyor

Trabzonspor’da Felipe Augusto’nun 15 milyon euro bonservis karşılığında Zenit’e transfer olması sonrası, santfor bölgesi için arayışlar hız kazandı.

Bordo-mavililerin İsveç Ligi’nde Sirius takımında oynayan 22 yaşındaki golcü Robbie Ure’i radarına aldığı belirtildi.

13 MAÇTA 14 GOL SEVİNCİ YAŞADI

İsveç Allsvenskan'da namağlup liderliğini sürdüren Sirius'un elde ettiği başarılı sonuçlarda önemli rol oynayan İskoç golcü, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Bu sezon ligde çıktığı 13 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandıran başarılı santrfor, transfer piyasasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Mart 2025'te Sirius'a katılan Ure, İsveç temsilcisindeki etkileyici performansını sürdürerek toplam gol sayısını 25'e yükseltti. Genç forvet, bu istatistiğiyle kulüp tarihine adını yazdırırken, Allsvenskan'da Sirius formasıyla en fazla gol atan futbolcu unvanının da sahibi olmayı başardı.

BİRÇOK TAKIMI PEŞİNE TAKTI

İsveç basınından Fotboll Transfers'in haberine göre; birçok takımın izlediği golcü oyuncuyu Trabzonspor da takip ediyor.

Haberin devamında 22 yaşındaki golcüye Genoa, Lecce, Lyon, Nice ve Hoffenheim'ın da talip olduğu aktarıldı.

Ure’nin en ciddi talibinin ise İtalya Serie A ekibi Genoa olduğu belirtildi.

10 MİLYON İSTENİYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Genoa Robbie Ure’yi transfer etmek için Sirius ile görüşmelere başladı.

Sirius’un Ure’yi yaz transfer döneminde satmak için 10 milyon euro istediği yazıldı.

Geleceği hakkında sorulan soruya cevap veren genç oyuncu, "Mümkün olan en üst seviyede oynamak istiyorum ve eğer üst düzey bir ligden şans gelirse ilgilenmem normal" dedi.