Süper Lig ekibinde tek bir stoper kalmadı
Geçen sezon başarılı performansıyla Süper Lig'i 10. sırada tamamlayan Kocaelispor'da yeni sezon öncesi stoper krizi yaşanıyor. İstanbul'daki hazırlık süreci öncesi Süper Lig ekibinde bir tek stoper bile kalmadı.
Kocaelispor, 4 Temmuz'da Riva'da başlayacak ilk etap kampına sayılı günler kala ciddi bir savunma kriziyle boğuşuyor. Yeşil-siyahlı ekipte asıl mevkisi stoper olan tek bir oyuncu bile kalmadı.
İSTANBUL'A GELMEDEN SAVUNMA HATTI DAĞILDI
Kriz, peş peşe yaşanan ayrılıklarla derinleşti. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Hrvoje Smolcic ve Botond Balogh sözleşme bitiminde ayrıldı. Ağır sakatlık nedeniyle dönemi kapatan Mateusz Wieteska ile de yollar sezon sonunda resmen ayrıldı. Devre arasında Amedspor'a transfer olan Oleksandr Syrota'nın gidişiyle kadroda stoper oynayabilen tek isim Anfernee Dijksteel kaldı. Ancak Teknik Direktör Selçuk İnan'ın Dijksteel'i asıl mevkisi olan sağ bekte değerlendirmek istemesi ve kiralıktan dönen Onur Öztonga'nın yeni sezon planında yer bulamaması, eldeki son alternatifi de ortadan kaldırdı.
KAMPA STOPER ROTASYONU OLMADAN GİDİLİYOR
Bu tablo, Kocaelispor'un Riva kampına stoper rotasyonu olmadan çıkacağı anlamına geliyor. Taktiksel uyumun, takımdaşlık duygusunun ve fiziksel temelin atıldığı ilk etap kampında savunma hattının eksik olması, teknik heyeti ciddi biçimde düşündürüyor.
ADAPTASYON SÜRECİ DE TEHLİKEDE
Yönetimin bu bölgeye mutlaka transfer yapacağı biliniyor. Ancak yeni isimlerin kampa geç katılması durumunda adaptasyon süreci de tehlikeye girdi.