2 şampiyonluk yaşadığı kulüpten teşekkür ederek yolladılar

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut."

2022'DE TRANSFER EDİLMİŞTİ

24 yaşındaki futbolcu Kocaelispor'a 2022-2023 sezonunun başında Derince Belediyespor'dan transfer edilmişti.

Kocaelispor'da 3 sezon geçiren Mesut Can Tunalı, geçen sezona da Kocaelispor'da başlamış, geçen sezonu ise kiralandığı Serikspor'da tamamlamıştı.

İzmir doğumlu olan genç oyuncu futbola Altay'da başladı.

Altay'ın altyapısından çıkan ve A takımında da forma giyen Mesut Can Tunalı, daha sonra Derince Belediyespor'a transfer oldu.