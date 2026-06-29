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2 şampiyonluk yaşadığı kulüpten teşekkür ederek yolladılar

Kocaelispor, 2 şampiyonluk yaşayan futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
2 şampiyonluk yaşadığı kulüpten teşekkür ederek yolladılar

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı.

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Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut."

2022'DE TRANSFER EDİLMİŞTİ

24 yaşındaki futbolcu Kocaelispor'a 2022-2023 sezonunun başında Derince Belediyespor'dan transfer edilmişti.
Kocaelispor'da 3 sezon geçiren Mesut Can Tunalı, geçen sezona da Kocaelispor'da başlamış, geçen sezonu ise kiralandığı Serikspor'da tamamlamıştı.
İzmir doğumlu olan genç oyuncu futbola Altay'da başladı.
Altay'ın altyapısından çıkan ve A takımında da forma giyen Mesut Can Tunalı, daha sonra Derince Belediyespor'a transfer oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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