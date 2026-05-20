Süper Lig ekibi sezon biter bitmez müjdeyi verdi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin ödemelerin yapıldığını söyledi.

YASAK KALKIYOR

Çakmak, AA muhabirine, Daniel Popa dosyasından kaynaklanan geçici transfer yasağıyla ilgili 25 bin euroluk ödemenin gerçekleştirildiğini ve yasağın 1-2 gün içerisinde kalkmasını beklediklerini ifade etti.

Ayrıca kırmızı-siyahlı ekipte Emre Zahid Sağlam dosyasının da FIFA'ya ulaştırıldığını öğrendiklerini dile getiren Çakmak, bu oyuncu için de 48 bin euro ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.

KÜMEDE SON HAFTA KALDILAR

34 haftada 34 puan toplayan Gençlerbirliği, ligi 14. sırada noktaladı. Başkent ekibi, kümede kalmayı son hafta aldığı Trabzonspor galibiyetiyle garantiledi.