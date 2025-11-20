Sumudica A Milli Takım tehlikesini açıkladı: Türkiye cehennem

Sumudica A Milli Takım tehlikesini açıkladı: Türkiye cehennem
Yayınlanma:
A Milli takımın play-off'taki rakibi Romanya'nın ünlü teknik direktörü Sumudica’dan ülkesine uyarı: Türkiye’de bizi cehennem bekliyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu’nda Türkiye ile eşleşen Romanya için konuşan Marius Sumudica, A Milli Takım’ın genç yıldızlarını övgüyle anlattı ve Montella’nın takımı “cehennem gibi bir atmosfer”e hazırladığını söyledi.

Süper Lig’de uzun yıllar görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu’nda Romanya’nın Türkiye ile eşleşmesini değerlendirdi.

“Türkiye’nin tarihi ve gücü var”

Sumudica, Türkiye’nin geçmiş başarılarını hatırlatarak, “2002 Dünya Kupası’nda üçüncülük, 2008’de Euro yarı finali, 2003’te Konfederasyon Kupası’nda üçüncülük… Bu takımın tarihi var. Genç ve çok değerli bir jenerasyonla karşı karşıyayız” dedi.

Milli yıldızlara övgü

Arda Güler: “20 yaşında, Real Madrid’de oynuyor. Çok zeki bir oyun kurucu.”

Hakan Çalhanoğlu: “Inter’de kaptan, orta sahanın beyni. Olağanüstü vizyonu var.”

Kenan Yıldız: “Juventus’ta oynuyor, çok hızlı ve teknik.”

Ferdi Kadıoğlu: “Çok yönlü bir bek, büyük hücum gücü var.”

Merih Demiral: “Güçlü ve tecrübeli bir stoper, onu çok iyi tanıyorum.”

Montella’ya özel övgü

Sumudica, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için ise şu ifadeleri kullandı:

“Montella olağanüstü bir adam. Takımı yeniden canlandırdı. Oyuncuların kalbine giren, sakin ve taktik bilgisi çok yüksek bir teknik direktör. Türkiye’ye uyum sağladı, çok saygı görüyor.”

“Türkiye’de cehennem olacak”

Son olarak Romanya’yı uyaran Sumudica, “Genç ve tecrübeli oyuncuların birleştiği çok güçlü bir takım var. Türkiye’de bizi nelerin beklediğini unutmayalım. Cehennem olacak” sözleriyle eşleşmenin zorluk derecesine dikkat çekti.

