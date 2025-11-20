2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kuralar çekildi.

Play-off kurasına 1. torbadan katılan A Milli Takım, 4. torbadan Romanya ile eşleşti.

Romanya ile Türkiye'de karşılaşacak olan Ay yıldızlılar, finale çıkması durumunda Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda oynayacak.

A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu

ROMANYA TEKNİK DİREKTÖRÜ TANIDIK BİR İSİM

Romanya'nın teknik direktörlüğünü Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu yapıyor.

Ayrıca Mircea Lucescu, 2017-2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.

ROMANYA GRUBU 3. SIRADA BİTİRDİ

Romanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde H Grubu'nu 13 puanla 3. sırada tamamladı.

Grupta 8 maça çıkan Romanya, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

EN DEĞERLİ OYUNCULARI

Romanya'nın en değerli oyuncusu, 12 milyon euro'luk değeriyle Andrei Ratiu olarak öne çıkıyor.

Rayo Vallecano forması giyen Ratiu, sağ bek mevkisinde görev alıyor.

Ratiu'dan sonra 10 milyon euro'luk değeriyle PSV forması giyen sağ kanat Dennis Man takımın en değerli 2. oyuncusu.