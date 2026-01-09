Dursun Özbek "Galatasaray başkanının aklından bile geçmez" diyerek anlaşmayı açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi konusuna son noktayı koydu.

Arjantinli golcünün sözleşmesinin sezon sonunda bittiği ve yolların ayrılacağı iddiasına Özbek daha fazla sessiz kalmadı.

343 Digital'deki habere göre Özbek, Icardi ile tekrar anlaşacaklarını açıkladı.

Özbek, şunları söyledi:

"Aklı başında bir Galatasaray başkanının aklından bile geçmeyecek tek şey; Icardi'yi göndermek olabilir. Ben Icardi'nin kalması için elimden geleni yapacağım. Anlaşacağız."

3 ŞAMPİYONLUKTA DA PAYI VAR

Mauro Icardi, Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda Paris Saint Germain'den geldi.

Arjantinli yıldız sarı kırmızılı takımda 106 maçta forma giydi. Bu maçlarda 69 gol attı.

Mauro Icardi, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Galatasaray'da üst üste 3 şampiyonlukta da payı olan Mauro Icardi'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılacağı ileri sürülüyordu.