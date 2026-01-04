Mauro Icardi'den sözleşmesi için net cevap

Süper Kupa öncesi Galatasaray’da Okan Buruk ve Mauro Icardi basın toplantısında konuştu. Okan Buruk’un ardından sözü alan Arjantinli futbolcu, takımdaki geleceğine dair konuştu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi henüz yönetimle bu konuda görüşmediğini ifade etti.

“KONUŞULAN BİR ŞEY YOK”

Mauro Icardi açıklamasında "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim” sözlerini sarf etti.

23 MAÇTA 9 GOL ATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol kaydetmeyi başardı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor yarı final maçı saat 20.30'da başlayacak. Maçı Cihan Aydın yönetecek.