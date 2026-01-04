Mauro Icardi'den sözleşmesi için net cevap

Mauro Icardi'den sözleşmesi için net cevap
Yayınlanma:
Trabzonspor maçı öncesi konuşan Mauro Icardi henüz Galatasaray yönetimiyle yeni sözleşme için görüşmediğini söyledi.

Süper Kupa öncesi Galatasaray’da Okan Buruk ve Mauro Icardi basın toplantısında konuştu. Okan Buruk’un ardından sözü alan Arjantinli futbolcu, takımdaki geleceğine dair konuştu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi henüz yönetimle bu konuda görüşmediğini ifade etti.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Okan Buruk bizzat açıkladıGalatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Okan Buruk bizzat açıkladı

“KONUŞULAN BİR ŞEY YOK”

Mauro Icardi açıklamasında "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim” sözlerini sarf etti.

thumbs-b-c-308039398b3b452b79f0c43d53b2aedd.jpg

23 MAÇTA 9 GOL ATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol kaydetmeyi başardı.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor yarı final maçı saat 20.30'da başlayacak. Maçı Cihan Aydın yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Spor
Galatasaray vedayı açıkladı: Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı
Galatasaray vedayı açıkladı: Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Okan Buruk bizzat açıkladı
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Okan Buruk bizzat açıkladı